KKTC’de geçen hafta toplam 11 adet yangın ve 32 adet özel servis olayı meydana geldi.

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 9-15 Aralık tarihlerini kapsayan süredeki yangınlar sonucu 2 milyon 615 bin TL’lik zarar oluştu.

Yangınların 4’ü Lefkoşa, 3’ü Vadili, 2’si Gazimağusa, 1’i Güzelyurt, 1’i ise Çağlayan’da; özel servis olaylarının 14’ü Lefkoşa, 9’u Girne, 4’ü Gazimağusa, 3’ü İskele, 1’i Güzelyurt, 1’i ise Yeşilköy’de meydana geldi.

Yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devre, akaryakıt sızıntısı, elektrik tesisatının yüklenip alevlenmesi, odun sobasını tutuşturmak için kullanılan benzinin alevlenmesi ve kişi/ler tarafından yakma olarak sıralandı.

Özel servis olayları ise; iş yerinin damında mahsur kalan kedinin kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, trafik kazasında araç içerisinde sıkışan şahısların kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer aldı.