Serbest Kürsü / Levent Özadam
Demek ki birilerinin akıl fikri gece kulüplerinin açılma kararındaydı…
Bu konuda karar da alındı!
Ne olduysa artık dün kararın yanlış yayınlandığı açıklandı…
Şimdi önce bu kararı alıp sonra iptal edenlere sormak gerek!
Madem ki öyle bir şey yoktu gece kulüplerinde çalışacak olanlara 14 günlük karantina uygulanacağı kararı niye alınmıştı?
Bunun yanlışlığı mı olurmuş…
Bu konuda son iki gündür bize bazı ihbarlar yapılıyor!
Hem de çok ciddi iddialar bunlar…
Bizi arayanlar bu konunun tamamen duygusal bir mesele olduğunu ifade ediyorlar!
Ama işte gelin görün ki bunu isim vermeden yapıyorlar…
Ateş olmayan yerde duman çıkmayacağına göre bu işin peşini takip etmemiz gerek!
Hadi biz bunu mesleki açıdan yaparız da…
Asıl konuya dahil olması gerekenler siyasetçilerdir!
Hükümeti ve muhalefetiyle…
Eğer bizde siyaset ciddi bir konu olsaydı ve gerçekten de halk için yapılsaydı alınan kararın sonradan iptal edilmesinin peşine düşerler ve kısa bir süre içinde de sonlandırırlardı!
Perşembe günü alınan üst kararlarından şunu okuyun lütfen:
“Gece kulüplerinde görev alacak kişilerin ülkeye girişte 14 gün süre ile merkez karantinada kalmaları kaydı ile 27.05.2021 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlamalarına karar verilmiştir…”
Hadi bakalım bütün siyasetçiler görev başına…
Ne oldu da alınan bu karar değiştirildi!…
YDP’deki iç kavgalar bitmeyecek gibi görülüyor…
Her iki siyasetçiye de çok defa uyarılarda bulunduk kurultayın unutulmasını istedik ama belli ki bu işi kan davasına çevirdiler!
YDP iktidar partisidir ve önemli bir bakanlık ile yine çok önemli bazı kurumları yönetimlerini oluşturmaktadırlar…
YDP eğer gerçekten de ezilenlerin partisi olsaydı bu kavga çoktan biter, halkın yaşadığı sıkıntıları gidermek için ter dökerlerdi!
Ama onlar kavganın devamından yana tavır koydular…
Ortalıkta söylenti çok, buna ne yazık ki artık medyada dahil edildi!
Çünkü bu memlekette herkesin bir şekilde medyası var…
Kurultay bitti ama manşetler devam ediyor!
Bir siyasetçinin başka bir parti kurup hükümeti devireceği konuşuluyor…
Bunu becerirler mi bilemeyiz ama hem de böyle bir dönemde hükümet yıkmak iyi niyetli bir yaklaşım değildir!
Hani ya memleketi kötü siyasetçilerden siz kurtaracaktınız?
Söz verdiklerinizi ne çabuk unuttunuz!
Ya da yeni bir hükümet modeli ve tabi ki ardından gelecek olan yeni bir rant düzeni için arkanızdan tetikleyenler mi var!
Sizin siyaset anlayışınız bu kadar mıydı yani…
Bu konuda da elimize çok yeni bilgiler ulaşmaya başladı!
Hele bir tamamlansın da sonra görün siz curcunayı…
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MESAJ KUTUSU
Sayın Dursun OĞUZ, bazı karanlık güçler yine devreye girerek ihalelerde işletmelerin devlete ödedikleri vergileri değil de bilançoların baz alınması için bir takım girişimlerde bulunmaya başladılar. Yani devlete vergi vermekten kaçanlar devletten iş almak için bu kadar çaba sarf ediyorsa size kalan da bunları mercek altına almaktır!
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Sayın Mehmet KÜÇÜK, toplumun büyük bir kesimini kabul etmediği Ercan Havaalanı’nın isminin değiştirilmesi için Cumhurbaşkanlığına baskı yapmaya devam ettiğinizi üzülerek takip ediyoruz. Siz hiç merak etmeyin bu toplum Dr. Küçük’ü zaten çoktan bağrına bastı ama şehitlerine de saygısızlık istemiyor!
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Sayın Resmiye CANALTAY, bayında bulunduğunuz Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında şu sıralar ciddi bir müsteşar krizi yaşandığı konuşuluyor. Bu arada gönlünüzde yatan da biliniyor ama şu anki Müsteşarın akıbeti ne olacak işte bütün mesele burada yatıyor!
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Sayın Tahir TOPAL, işletmelerinizde özellikle de kasa kuyruklarında sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmediği konusunda yoğun vatandaş şikayetleri gelmeye başladı. Bu konuda en azından bir çalışana görev vermeniz en doğru karar olacaktır, haberiniz olsun istedik…
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Sayın Bertan ZAROĞLU, kadim dostunuz Ahmet Yönlüer ile birlikte kuracağınız HİS Partisi şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu arada hükümeti düşürmek için de bir takım operasyonlar düzenleyeceğiniz konuşuluyor, belli ki siz bu işi tamamen kan davasına çevirdiniz…
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Sayın Tahsin ERTUĞRULOĞLU, Ercan Havaalanının isminin değiştirilmesi konusunun konuşulduğu Ankara’da sohbete bizzat şahit olduğunuzu duyduk. Perde gerisinde artık neler yaşandıysa bunu detaylı bir şekilde açıklama yapmayı düşünür müydünüz? Yoksa gizli kapaklı mı kalsın!
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Sayın Hasan FERAY, aile büyüklerini kaybeden Özocak ailesi öyle bir gazete ilanı verdi ki şimdi bütün gözler sizin üzerinize çevrildi. Burada çok ciddi suçlamalar var onun içindir yanlış algılara yer vermemek için sizden de net bir açıklama bekliyoruz. Umarız çok fazla gecikmezsiniz!
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Sayın Ersan SANER, gece kulüplerinin önümüzdeki günlerde açılma kararı toplumun büyük bir kesimi tarafından ağır bir şekilde eleştirildi. Bu konuda ciddi ihbarlar da almaya başladık umarız alınan bir takım kararların perde gerisini de araştırır ve en doğru kararın alınmasını sağlarsınız…
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Sayın Candan AVUNDUK, kısa bir düşünme döneminden sonra Sanayi Odası Başkanlığı için yeniden aday olmaya karar vermişsiniz. Adaylık kararınızın nedenlerini ve yeni hedeflerinizi bugün açıklayacağınız söyleniyor bakalım üyeleri yeniden ikna edebilecek misiniz?
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Sayın Kutlu EVREN, son zamanlarda yakın dostlarınız telefonlarına bakmayıp bir de geri dönüş yapmamanızdan dolayı sitemlerini dile getiren mesajlar göndermeye başladı. Yani eski dostlar düşman mı oldu diye de sormadan edemiyorlar. Haksız da olmasalar gerek değil mi?