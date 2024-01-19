Girne ve Gönyeli’de gece geç saatlerinde 2 trafik kazası meydana geldi. Girne’deki kazada 20’li yaşlarda 3 kişi yaralanırken, Gönyeli’deki kaza sonucunda yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Girne’de Fevzi Çakmak caddesi üzerinde dün saat 23.45 sıralarında meydana gelen kaza, Muhittin Er’in (E-22), yönetimindeki SM 471 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkması ve bir inşaatın kolonuna çarpmasıyla gerçekleşti.

Kaza sonucu yaralanan araçtaki yolcular Öykü Semiz (K-20), Bartu Gül (E-20) ve Cennet Nehir Yakan (K-19), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde Cerrahi Servis’te müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

- 138 miligram alkol tesiri altında sürücü park halinde araca çarptı

Gönyeli’de Tatlı Su Sokak üzerinde, bugün saat 00.30 sıralarında ise, 138 miligram alkollü içki tesiri altında olan Mahmut Zekeriye Kaynar’ın (E-25), dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza meydana geldi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Kaynar, yönetimindeki MC 434 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solunda park halinde bulunan FA 241 plakalı salon aracın ön kısmına çaptı.

Açıklamada, kaza sonucu yaralananın olmadığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.