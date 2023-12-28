Gazze’ye yönelik insani yardımın engelsiz bir şekilde ulaştırılması için Güney Kıbrıs üzerinden insani bir koridor meydana getirilmesine dair inisiyatifin engellerle karşılaştığı ifade edildi.

Politis gazetesi “Diplomatik Oyun Amaltheia Planına Engeller Koyuyor- Herkes Gazze’ye Yönelik Sürdürülebilir Bir İnsani Koridoru Destekliyor Ancak Bir Sonraki Adım Atılamıyor” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan yer verdiği haberinde, söz konusu inisiyatifin uluslararası anlamda destek gördüğünü ancak bölge devletlerinin bireysel isteklerinin planın hayata geçirilmesine izin vermediğini belirtti.

İngiliz “Lyme Bay” gemisinin akıbetinin var olan zorlukların göstergesi olduğunu da yazan gazete, geminin en nihayetinde Malta’daki limana demirlediğini çünkü güvenlik meselesinin çözüme kavuşmadığını kaydetti.

Haberde, şu an en büyük problemlerden birinin Gazze’ye ulaşan yardımların teslim alınması olduğu, çünkü kimsenin bu rolü üstlenmeye istekli olmadığı da ifade edildi.

Gazete iç sayfadan “Amaltheia Planı Ekonomik ve Siyasi Engellerle Karşılaşıyor” başlığıyla geniş yer ayırdığı haberinde ise, Gazze’ye yönelik insani yardımın engelsiz bir şekilde ulaştırılması amacıyla Güney Kıbrıs üzerinden insani bir koridor meydana getirilmesine dair çabanın jeopolitik, ekonomik ve politik çıkarlar yanı sıra başka zorlukların da engeline takıldığını yazdı.

Gazete konuyla ilgili yeterince engel var olduğunun görüldüğünü ve insani koridorun oluşturulması yanı sıra kullanılmasına dair çalışmalar devan ederken, daha fazla problem ortaya çıktığını da kaydetti.

“Elde edinilen bilgilere göre” güvenlik meselesi çözüme kavuşmadığından ötürü geminin gideceği yere ulaşamadığını kaydeden gazete, geminin bu sebepten ötürü rota değiştirip Malta limanına demirlediğini anımsattı.

Gazeteye göre “yetkili bir diplomatik kaynak” ise gazeteye yaptığı açıklamada İngilizlerin bu çabaya gemileriyle katkıda bulunmaya gönüllü olduğunu, bununla birlikte ne İsrail ne de BM’nin İngilizlere uymak konusunda istekli olmadığına işaret etti.

İnsani yardımın Güney Kıbrıs üzerinden Gazze’ye ulaşmasına dair senaryonun birçok problemle karşılaştığını, bununla birlikte bunun alternatif bir seçenek olmayı sürdürdüğünü kaydeden gazete, İngiliz gemisinin ve gemideki yardımın güvenlik protokolü uygulamasının sağlanması için Güney Kıbrıs’ta İsrailli gözlemcilerin huzurunda denetlendiğini ifade etti.

Benzer kontrollerin İsraillilerin huzurunda Güney Kıbrıs’tan Gazze istikametine hareket edecek her gemi için yapılacağını da ifade eden gazete, İngiliz gemisiyle Gazze’ye insani yardım gönderilmesine dair çabanın Güney Kıbrıs’la iş birliği içerisinde yapılan bir İngiliz inisiyatifi olduğunu ve bunun Güney Kıbrıs ile AB’nin “Amaltheia” isimli denizden insani koridorla ilgili planlamasına dahil olmadığına da işaret etti.

Haberde bu durumun AB içerisinde bazı tepkilere neden olduğunu da kaydedildi.

Şu an en büyük problemlerden birinin Gazze’ye ulaşan yardımların teslim alınması olduğunu, çünkü kimsenin bu rolü üstlenmeye istekli olmadığını yineleyen gazete, kimsenin bunu üstlenmeye, teslim almaya ve dağıtmaya istekli olmadığını belirtti.

Öte yandan Mısır’ın da insani koridor konusunda engel çıkardığını yazan gazete, diplomatik kaynaklara dayanarak, Mısır’ın Gazze’ye yönelik yardımın kanalize edilmesi konusunda sahip olduğu imtiyazlı pozisyon yüzünden Rum tarafının inisiyatifine iyi gözle bakmadığını belirtti.

Gazete “aynı kaynağın” Mısır’ın Filistin meselesinde oynamak istediği ideolojik-politik ve öncü rolden söz ettiğini de ekledi.

Fileleftheros gazetesi de geminin Gazze yerine Malta’ya gittiğini ve İsrail’in geminin Gazze kıyılarına yanaşmasına yeşil ışık yakmadığını ekledi.