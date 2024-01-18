Güney Kıbrıs’ın, Gazze’ye insani yardım için deniz koridoru oluşturmasına yönelik inisiyatifin başarısızlığa uğradığı belirtildi.

Alithia gazetesi, “İnsani Koridor Başarısızlığa Uğradı” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi’nin Gazze’deki sivil halka yönelik insani yardım koridorunun oluşturulması sorunuyla, onarılamaz bir şekilde karşı karşıya kaldığını, bununla birlikte halkın önünde yalan söylemeye devam ettiğini yazdı.

Gazete, Yunanistan’da yayımlanan “Vima” gazetesinin “Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye yönelik insani deniz koridorunun zaten başarısızlığa uğradığını” yazdığını, yetkili kaynakların da bunu doğruladığını, çünkü nesnel olarak bunların uygulanması için herhangi bir ön koşul bulunmadığını kaydetti.

“Economist” ise geçtiğimiz Pazar yayımladığı haberinde İngiliz inisiyatifinden söz ederek İngiliz gemisinin Larnaka Limanı’ndan demir alarak Aralık ayı içerisinde Malta’nın batısına demirlediğini, nihayetinde ise yükünü Mısır’a indirdiğini, bunun daha sonra Refah geçidi üzerinden Gazze’ye nakledildiğinden bahsettiğini belirtti.

Habere göre “Economist” haberinde ayrıca, nesnel zorluklardan bahsederken İsrail’in gemilerin güvenliği konusunda yeşil ışık yakmadığından da söz etti.

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, geçtiğimiz gün bu konudaki bir soru üzerine hükümetin, yardım etme konusunda istek belirten ülkelerle temas etmeye devam ettiğini açıkladı.

Letimbiotis açıklamasında ayrıca bu konuda daha fazla gelişmenin ve inisiyatifin tamamlanmasının dış faktörlere bağlı olduğunu da söyledi.

Gazete, diplomatik kaynaklarla (gazete olarak) temasa geçtiğini ve yabancı basında çıkan bu konuyu gündemlerine getirdiğini yazdı.

Habere göre diplomatik kaynaklar, hükümetin herhangi bir ülkeyle temasta bulunmadığını, herhangi bir ülkenin de Güney Kıbrıs üzerinden yardım konusuna da ilgi göstermediğini, Gazze’ye yardım etmek isteyenlerin de bunu Mısır üzerinden yaptığını belirtti.

Diplomatik kaynakların böylelikle yabancı basının yazdıklarını teyit etmiş olduğu kaydedilen haberde ayrıca hükümetin sürekli olarak Gazze’ye yönelik insani koridor oluşturulması inisiyatifi konusunda eleştiri aldığından bahsettiğini ancak aksine Başkan Nikos Hristodulidis’in hiçbir zaman bu konuda eleştiri almadığını yazdı.

Haberde, Hristodulidis’in eleştiri aldığı noktanın, Gazze’ye yönelik yardım konusunu, imaj yaratmak, içe yönelik hamlede bulunmak amacıyla kullanması kaynaklı olduğu belirtildi.