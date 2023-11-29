Gazze’ye insani yardım taşınması için insani koridor oluşturulmasına dair görüşmelerin, siyasi aşamadan teknokratik aşamaya geçtiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, bazı ülkelerin, Güney Kıbrıs üzerinden Gazze’ye yardım gönderilmesi konusunda hazır oldukları konusunda bilgi verdiklerini yazdı. Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün akşam yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs üzerinden Gazze’ye insani yardım göndermek isteyen bazı ülkeler tarafından hali hazırda bilgilendirildiklerini söyledi.

Planlamalarının, insani yardımın denizden taşınması ve denizde insani bir koridor meydana getirilmesi olduğunu dile getiren Hristodulidis, bu konuyu dün Katar emiriyle de ele aldıklarını ve Katar’ın genel olarak bu krizdeki rolünün bilindiğini dile getirdi.

İnsani yardımın Güney Kıbrıs’a gönderilmesi, buradan da Filistinliler için taşınması için bazı ülkelerden gelen talepleri kabul ettiklerini kaydeden Hristodulidis, planlamanın ne zaman hayata geçirileceği konusunda ise olayların sürekli geliştiğini söyledi. Hristodulidis, bunun Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye insani yardım taşınmasının başlamasıyla ilgili belirli bir tarih tayin edilmesini zorlaştırdığını ifade etti.

-Letimbiotis

Güney Kıbrıs Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise açıklamasında, Rum Yönetimi’nin Gazze’yle ilgili inisiyatifinin siyasi aşamadan teknik aşamaya geçtiğini söylerken, Katar Emirinin bu inisiyatife ilgisine de işaret etti.

Ortada teknik konular olduğunu ve politik aşamadan teknik aşamaya geçtiklerini yineleyen Letimbiotis, bazı teknik detayların geliştirilebilmesi için Rum tarafından uzmanların Katar’a gideceğini söyledi.

Letimbiotis, Güney Kıbrıs’ın denizden insani koridor konusunda İsrail’den beklediği “yeşil ışık”ın yanıp yamadığına ilişkin soruyu yanıtında ise insani koridorun hayata geçmesi için çözüme ihtiyaç duyan tüm konuların masaya yatırılması için İsrail’le sürekli istişare içerisinde olduklarını kaydetti.

Letimbiotis, İsrail’in ilk baştaki açıklamasının bilindiğini ve İsrail’in konuya olumlu yaklaştığını sözlerine ekledi.

Alithia gazetesi ise “Son Ümit Katar” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Katar’la iş birliği içerisinde bir insani koridoru ileriye götürmek istediğini yazdı.

Hristodulidis’in konuyla ilgili olarak ABD, Yunanistan ve Avrupa’dan aldığı yanıtlardan sonra insani koridorun hayata geçirilmesi için Doha liderliğiyle iş birliği içerisinde bir “can simidi” bulduğunu yazan gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in dün yaptığı açıklamada, Rum kesiminin inisiyatifinin bazı devletler ve örgütler tarafından kabul gördüğünü çünkü bu inisiyatifin bunu gerçekleştirilebilir kılacak tüm özelliklere sahip olduğunu ifade etti.

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in Katar Emiriyle yaptığı görüşmede inisiyatifin hayata geçirilmesi için büyük bir ilgi ortaya çıktığını, öte yandan inisiyatifin karmaşıklığının buna olabildiğince fazla devlet ve örgütün dahil olmasını zorunlu kıldığını ifade eden Letimbiotis, Rum tarafından uzmanların insani koridor için bugün Doha’ya gitmelerinin beklendiğini ekledi.

Politis gazetesi ise “Gazze’ye Yönelik İnsani Yardım İçin İki Senaryo” başlıklı haberinde, Gazze’ye gidecek insani yardımın ilk sevkiyatının hafta sonuna kadar Güney Kıbrıs’a ulaşmasının beklendiğini yazdı.

En az iki ülkenin Rum Yönetimini hemen insani yardım gönderecekleri konusunda bilgilendirdiklerini kaydeden gazete, ilk sevkiyatın esasen kuru gıda ve ilaçtan oluşacağını belirtti.

Güney Kıbrıs’a ulaşacak tüm yardımın Larnaka Limanı'nda toplanacağını ve buradan da Gazze’ye gönderileceğini kaydeden gazete, yurt dışından Larnaka’ya ulaşacak yardım haricinde, Rum Yönetimi’nin de yardıma katkıda bulunacağını belirtti.

Yardımın taşınması ve Gazze’de indirilmesiyle ilgili teknik meseleler konusunda ise, ilk senaryonun, yardımın Gazze’deki küçük limana demirleyebilecek küçük gemilerle taşınması şeklinde olduğunu ifade eden gazete, bunun toplanacak yardımın miktarına bağlı olacağını yazdı.

Yardımın küçük gemilerle taşınabilmesi durumunda bu seçeneğin tercih edileceğini kaydeden gazete, büyük miktarda insani yardım toplanması durumunda ise insani yardımın büyük bir gemiyle taşınıp, Gazze’nin güneyindeki başka bir limanda indirileceğini ve buradan da kara yoluyla Gazze’nin merkezine taşınacağını kaydetti.

İsrail’in iki senaryoya da razı göründüğünü belirten gazete, Rum Hükümeti Sözcü Yardımcısı Yannis Andoniyu’nun dün yaptığı açıklamada, Gazze için yurt dışından gelecek insani yardımın ilk sevkiyatının önümüzdeki günlerde Güney Kıbrıs’ta toplanmasının beklendiğini söylediğini iletti.

Andoniyu, Katar’ın da Rum Yönetimi'nin insani koridor oluşturulmasına dair inisiyatifine katkıda bulunma konusundaki arzusunu Hristodulidis’e ilettiğini sözlerine ekledi.