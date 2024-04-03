ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'nin kuzeyine 50 bin 680 öğüne denk gelen insani yardımı havadan indirdiklerini duyurdu.

CENTCOM'un X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Gazze'deki sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bölgenin kuzeyine dün yerel saatle 13.23'te "C-130" tipi askeri uçaklarla havadan insani yardım indirme operasyonu yapıldığı belirtildi.

Operasyonla 50 bin 680 öğüne tekabül eden gıdanın Gazze'nin kuzeyine havadan indirildiği aktarılarak, ABD'nin havadan insani yardım yapmaya devam edeceği ifade edildi.

CENTCOM, 1 Nisan'da da Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ile ortaklaşa düzenledikleri operasyonla Gazze'nin kuzeyine 25 bin 344 öğüne denk gelen insani yardımı havadan indirdiklerini bildirmişti.

-İsrail ordusu Lübnan'ın sınır bölgelerini yoğun topçu atışıyla vuruyor

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerine eş zamanlı olarak yoğun şekilde topçu atışı saldırısına başladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu topçu atışı ve "Merkava" tipi tanklarla sınır bölgesinde bulunan beldeleri hedef aldı.

İsrail güçleri, Lübnan'ın sınır hattında yer alan Ayta eş-Şaab, Ramim, Ed-Duhayra, Nakura ve Lebeniyye beldelerini vurdu.

Söz konusu tank ve topçu atışı saldırılarının devam ettiği aktarıldı.