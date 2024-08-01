Gazze’deki İsrailli esirlerin yakınları ve hükümet karşıtı göstericiler, ülke genelinde esirlerin geri getirilmesi talebiyle protestolar düzenlerken, bir grup protestocu başkent Tel Aviv’in ana arteri Ayalon Otoyolu’nu trafiğe kapattı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de tutulanları kaderine terk ettiğini vurgulayan İsrailli esir yakınları, trafiğe kapattıkları Ayalon Otoyolu üzerine sprey boyayla "300 günlük terk edilmişlik" yazdı.

Haaretz'e konuşan Einav Zangauker, oğlu Matan'ın 114 İsrailli esirle "Netanyahu'nun bir anlaşmayı tekrar tekrar ertelemesi nedeniyle" 300 gündür Gazze'de tutulduğunu belirtti.

Zangauker, yakınlarının geri dönmesini sağlayacak bir esir takası anlaşmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Gazze'de esir tutulan Matan’ın kız kardeşi Natalie Zangauker de Ayalon Otoyolu'nun üzerindeki üst geçide sprey boyayla “Sabote etmeyi bırakın” yazarak Netanyahu hükümetine esir takası anlaşmasını bir an önce imzalaması çağrısında bulundu.

İsrail polisi, göstericilerden birini gözaltına aldı.

- Suikastların Hamas'la müzakere sürecine zarar vermesinden endişeliler

Gazze’de esir tutulan Agam Berger’in babası Shlomi Berger, kendisi ve diğer esir yakınlarının, suikastların Hamas'la müzakere sürecine zarar vermesinden endişeli olduklarını dile getirdi.

Maariv gazetesine bağlı FM 103 radyo kanalına konuşan Berger, “Esirlerin aileleri bunun (suikastın) müzakere sürecine zarar vermeyeceğini ve Hamas ile ilişkilerin herhangi bir şekilde kesilmesine neden olmayacağını umuyorlar.” dedi.

Hamas ile İsrail arasında arabulucular vasıtasıyla yapılan görüşmeler sürerken, Tel Aviv yönetimi anlaşmayı geciktirerek Gazze'de daha fazla sivilin öldürülmesi ve esirlerin hayatını tehlikeye atmakla suçlanıyor.

Netanyahu'nun koalisyon ortaklarından Yahudi Gücü Partisi lideri ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Dini Siyonizm Partisi lideri ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Hamas ile anlaşma yapılması durumunda hükümetten ayrılma tehdidinde bulundukları biliniyor.