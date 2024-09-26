Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in dün bir konteynerle gönderdiği ve protokollere uyulmadığı için iade kararı aldıkları 88 cesedi teslim almaya başladıklarını bildirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hükümet adına Sağlık Bakanlığı, cenazeleri teslim almak için uzman bir komite oluşturdu. Çarşamba günü cenazeleri teslim almayı reddettik çünkü uluslararası protokoller izlenmeden getirildiler." dedi.

Sevabite, "İşgal güçleri, cenazeleri herhangi bir uluslararası, Arap veya yerel denetim olmaksızın ve şehitlerin kimlikleri, yaşları, cinsiyetleri ya da hangi bölgelerden kaçırıldıkları gibi bilgileri vermeden, uluslararası protokollere uymadan getirdi. Bu yüzden dün cenazelerin teslim alınmasını kabul etmedik." diye konuştu.

Ayrıca Sevabite, hükümetin, konteynerin iadesi konusunda İsrail ile koordinasyon sağlamak için Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ni sürece dahil etmeye çalıştığını, ancak komitenin bu işlemi uluslararası protokollere uymadığı için reddettiğini açıkladı.

Sevabite, "Bu şartlar altında hükümet, şehitlerin onuruna yakışır şekilde cenazeleri teslim almak için ilgili taraflardan oluşan bir komite oluşturma kararı aldı ve bugün konteyner teslim alındı. Resmi prosedürler tamamlandıktan sonra cenazeler defnedilecek." ifadelerini kullandı.

Sevabite, ekiplerin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde cenazelerin defni için toplu mezarlar hazırlamaya başladığını söyledi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, dün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cansız bedenlerin, Filistin ya da uluslararası herhangi bir yetkiliyle koordinasyon kurulmaksızın, tam bir küstahlık ve büyüklenmenin yanı sıra ölüye karşı saygısız ve insanlık dışı bir tavırla konteynerle gönderildiğini söylemişti.

Sevabite, Gazze'deki Filistin hükümetinin teşhis edilebilmeleri için tüm cesetlerle ilgili veri ve bilgiler verilene kadar cansız bedenleri İsrail tarafına iade etme kararı aldığını dile getirmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze'ye içinde 88 cenazenin bulunduğu bir konteyner gönderdiği; Tel Aviv'in İsrail'in konteynerdeki cenazelerin kimlikleri, yaşları, cinsiyetleri ve nerede öldükleri gibi hiçbir bilgiyi vermediği belirtilmişti.

Yakınları tarafından teşhis edilebilmeleri için tüm bilgiler verilene kadar cenazelerin teslim işlemlerinin durdurulduğu kaydedilmişti.