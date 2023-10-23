İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci sayısının 23'e yükseldiği bildirildi.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) tarafından yapılan açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasının gazetecileri ciddi derecede etkilediği belirtildi.

Gazze'de çatışmaları haberleştirerek görevini yerine getirmeye çalışan gazetecilerin ciddi tehlikeyle karşı karşıya olduğu kaydedilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana 23 gazetecinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden gazetecilerinin 19'unun Filistinli, 3'ünün İsrailli ve 1 gazetecinin de Lübnanlı olduğu bilgisi paylaşılırken, saldırıların başladığı günden bu yana 8 gazetecinin yaralandığı, 3'ünden de haber alınamadığı belirtildi.

CPJ Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Sherif Mansour da "Gazetecilerin kriz zamanlarında önemli işler ortaya koyan siviller olduğunu ve savaşan taraflarca hedef alınmaması gerektiğini" bildirdi.

Mansour, tüm dünyadan gazetecilerin "yürek dağlayan" çatışmayı haberleştirmek için büyük fedakarlıklarda bulunduğunu ve gazetecilerin güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.