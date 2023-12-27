İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde, iletişim hizmetinin kademeli olarak yeniden başladığı bildirildi.

Filistin Telekomünikasyon Şirketinden, İsrail'in yoğun bombardımanı nedeniyle dün tamamen kesilen iletişim ve internet hizmetine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Gazze'nin orta ve güney kesimlerinde iletişim ve internet hizmetinin kademeli olarak yeniden başladığı aktarılan açıklamada, kuzeyde ise iletişimin halen kesik olduğu, teknik personelin de yoğun saldırılar nedeniyle hareket edemediği kaydedildi.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi salı günü, Gazze Şeridi’nde iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmuştu. Şirket, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde internet ve iletişimin 8. kez kesildiğini açıklamıştı.