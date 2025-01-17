Gazze Şeridi'nde ateşkesin uygulanmasına ilişkin mekanizmaları belirleyecek teknik toplantıların, Mısır'ın başkenti Kahire'de başladığı belirtildi.

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" televizyon kanalının haberine göre, Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak Pazar gününden itibaren yürürlüğe girecek ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanmasına dair mekanizmaları belirleyecek teknik toplantılar Kahire'de başladı.

Söz konusu toplantılara Mısır'ın yanı sıra Katar, ABD ve İsrail'den katılım oldu.

- İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.