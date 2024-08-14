İsrail Savunma Bakanlığı, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlatılan saldırılardan beri 10 bin 56 İsrail askerinin yaralandığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, aylardır Gazze'de yürütülen saldırılarda her ay bini aşkın İsrail askeri yaralandı.

Savunma Bakanlığı Rehabilitasyon Dairesi'nin resmi verilerine dayandırılan açıklamada, Gazze'de 7 Ekim'de bu yana 10 bin 56 asker yaralandı.

Yaralı askerlerin yüzde 35'inde anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu görülürken, yüzde 37'sinin ise uzuv yaralanmaları yaşadığı kaydedildi.

Ayrıca, yaralı askerlerin yüzde 68'inin yedek asker olduğu belirtildi. Askerlerin yüzde 51'i 18 ila 30 yaşları arasında ve yüzde 31'inin ise 30 ila 40 yaşları arasında olduğuna yer verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 929 Filistinli öldü, 92 bin 240 kişi yaralandı.