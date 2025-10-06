ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de savaşı sona erdirme çabalarında rol oynayan herkese "hızlı hareket etmeleri" çağrısı yaparken, Hamas ve İsrail arasındaki dolaylı görüşmelerin bugün Mısır'da başlaması bekleniyor.

Görüşmeler Hamas'ın ABD'nin 20 maddelik barış planının bazı kısımlarını kabul etmesi sonrası başlayacak.

Planın Hamas'ın kabul ettiği kısmında İsrailli rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'nin yönetiminin Filistinli teknokratlara bırakılması öngörülüyor. Hamas ise diğer meselelerde müzakere istiyor.

ABD Başkanı Trump sosyal medyada yaptığı paylaşımda görüşmelerin "çok başarılı" olduğunu söyledi ve "İlk aşamanın bu hafta tamamlanması gerektiği söylendi ve herkesten çabuk olmalarını istiyorum" dedi.

"Zamanın çok önemli olduğunu" belirten Trump "aksi takdirde bunu büyük bir katliam izleyecek" dedi.

Trump daha önce gazetecilere yaptığı açıklamada da Gazze'de tutulan İsrailli rehinelerin "çok yakında" serbest bırakılabeceğini söyledi.

Trump gazetecilerin planda olası esneklik konusundaki sorusuna verdiği yanıtta "Esnekliğe ihtiyacımız yok çünkü herkes büyük ölçüde uzlaştı ama mutlaka hep bazı değişiklikler olur" dedi.

Trump ayrıca müzakerelerin "çok iyi gittiğini" duyduğunu vurguladı.

ABD Başkanı "İsrail için, tüm Arap alemi, Müslüman alemi ve dünya için harika bir uzlaşma ve bundan çok memnunuz" diye konuştu.

İsrail hükümet sözcüsü Soş Bedrasyon "Gazze Şeridi'nin içindeki belirli bombardıman durdu ama şu anda geçerli bir ateşkes yok" dedi. Bedrosyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "savunma amacıyla geri ateş açılması emrini verdiğini" aktardı.

Gazze'den gelen haberlere göre İsrail'in pazar günü Gazze Şehri'ndeki hava saldırıları ve tank ateşi sonucu bazı binalar yıkıldı. AA’nın haberine göre Gazze’deki hükümet, İsrail ordusunun Trump’ın açıkladığı ateşkes çağrısını ve Hamas’ın olumlu yanıtını dikkate almayarak saldırılarını sürdürdüğünü, son 2 günde 94 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

BBC'nin ABD'deki yayın ortağına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, rehinelerin serbest kalması için bombardımanın durması gerektiğini söylemişti.

Rubio "Bombardıman sürerken rehineleri serbest bırakamazsınız. Bu durmalı ama aynı zamanda diğer lojistik meseleler üzerinde de çalışılması. Rehineleri mümkün olduğunca çabuk çıkartmak istiyoruz" demişti.

Trump'ın 20 maddelik planında ateşkes ve rehinelerin serbest kalması öngörülüyor.

Kahire'deki görüşmelerde Hamas tarafında müzakere heyetine baş müzakereci Halil el Hayya liderlik edecek. El Hayya İsrail'in geçen ay Katar'ın başkenti Doha'daki suikast girişimine hedef olan isimlerden biriydi.

Amerikan Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı Jared Kushner ve Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al Tani de görüşmelere katılacak.

Görüşmelerin, savaşın başlangıcından bu yana “en önemli” müzakerelerden biri olması bekleniyor.

Hamas, bu yılın mart ve mayıs aylarında düzenlenen müzakerelerde benzer bir haritayı reddetmişti. Hamas'ın 7 Ekim 2023'te güney İsrail'e düzenlediği saldırıda yaklaşık 1.200 kişinin hayatını kaybetti. 251 kişi rehin alındı. İsrail'in o tarihten bu yana saldırılarında Gazze’de 267 bin 139 kişinin öldürüldüğü açıklandı.