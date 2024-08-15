DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Kılıç, mesajında Gazimağusa’nın KKTC’nin özellikle tarihi ve kültürel açıdan en önemli kentleri arasında yer aldığını ifade etti.

Kılıç, 1974 Barış Harekatı’nın 2’nci aşamasında özgürlüğüne kavuşan Gazimağusa’nın kurtuluşu için Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda topla tüfekle canlarını ortaya koyduğunu ve yılmadan özgürlük mücadelesi verdiğini belirtti.

Kılıç, “Kıbrıs’ta varoluş mücadelemizin son noktası olan Gazimağusa’mızın kurtuluşunun 50’nci yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlar, vatan uğruna canlarını veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar, gazilerimizi saygıyla selamlarım.” ifadelerine yer verdi.

-Karatepe

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) adına mesaj yayımlayan Prof. Dr. Osman M. Karatepe de, 1974 Barış Harekatı’nın ikinci aşamasında özgürlüğüne kavuşan Gazimağusa’nın KKTC’nin değerli şehirlerinden bir tanesi olduğunu ifade etti.

Karatepe, 15 Ağustos 1974’te büyük bir zafer kazanarak Kıbrıs Türk halkının refahı ve huzuru için şehit düşen kahraman mücahit ve Mehmetçikleri rahmet ve minnetle andı, gazilere saygı ve sevgilerini sundu.