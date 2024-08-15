Gazimağusa'nın kurtuluşunun 50. yıldönümü iki ayrı törenle kutlandı.

İlk tören Zafer Anıtı'nda yer aldı. Tören, protokol sırasına göre anıta çelenkler konulması ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi sonrası sona erdi.

İkinci tören ise İsmet İnönü Bulvarı’nda yer aldı. Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, üst düzey askeri ve sivil erkan ile halk katıldı.

Bulvardaki tören saygı duruşu eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrakların göndere çekilmesiyle başladı. Daha sonra halkın ve tören birliklerinin bayramı kutlandı.

Törende Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencisi Zergün Meşe ‘Mağusa’ isimli şiiri okudu. Ardından konuşmalara geçildi.

4. Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Üsteğmen Hacı Ömer Şaban konuşmasında “Ne mutlu ki bizlere 15 Ağustos 1974 tarihinde doğan güneşin 50. yılını kutluyoruz” diyerek, canlarını hiçe sayarak vatanı savunan tüm şehitleri rahmetle andı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da, 50 yıl önce Mağusa halkının özgürlüğüne kavuşması için Mehmetçik ile Mücahidin birlikte verdiği mücadeleye işaret ederek tarihin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, 50 yıl önce Gazimaĝusa’ya Mehmetcik’in gelerek halkı özgürlüğüne kavuşturduğunu söyledi.

Türk askerinin adadaki varlığının vazgeçilmez olduğunun altını çizen Tatar, “KKTC’ yi yasatmaya kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.

Tatar, “Verilen mücadele sayesinde Gazimağusa özgürlüğüne kavuştu. 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtıyla KKTC’nin şimdiki sınırları çizildi. KKTC’ yi yaşatmaya kararlılıkla devam edeceğiz.Türk askerinin adadaki varlığı vazgeçilmezdir.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti’ne şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Tatar, Gaziler şehri olan Gazimağusa’nın aynı zamanda da Melekler şehri olduğunu ifade ederek tüm şehitleri ve Şampiyon Melekleri rahmetle andı.

Tören Gazimağusa Belediyesi halk dansları topluluğunun gösterisi ve mini konserin ardından tören geçişiyle sona erdi.