Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Gazimağusa’da MTG Antrenman Sahası ve bölgedeki ağılları, pis su arıtma tesisi, Güvercinlik Sanayi Sitesi, Çayönü, İncirli, Köprü, Ektam tesisleri ve bölgedeki su pompaları, Güvercinlik ve Güvercinlik askeri bölgeye elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan yapılan açıklamada çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması gerektiği uyarısı yapıldı.