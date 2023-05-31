GAZİMAĞUSA'DA YOLLAR MAYIN TARLASI GİBİ

Ergün Yahat

Gazimağusa'da aylardır devam eden kanalizasyon çalışmalarında şehrin bir çok bölgesinde kazılıp kapatılan yollar adeta mayın tarlasına döndü.

Araçlarda maddi hasar yaşanırken bazı bölgelerde ise traktörün zor gitti yollar görüldü. Gazimağusa sakini iş insanı Tuğçe Davulcuoğlu sosyal medyadan bugün kamyonetinin Palm Beach bölgesinde seyir halinde iken önceden kazılıp kapatılan çukura düştü.

Davulcuoğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı mesaj;

Devlet yetkilileri verdiğim seyrüsefer paralarını geri isterim sizin yapacağınız yol bu kadar olur açıklamasında bulundu.