Gazimağusa- Lefkoşa anayolu üzerinden Çanakkale Bölgesi’ne girişle çıkışın sağlandığı yol trafiğe kapatıldı.

Gazimağusa Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yürüttüğü Gazimağusa- Lefkoşa anayolu ayrılma katılma şeritleri projesi kapsamında yol çalışmaları başladı.

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Belediyeden verilen bilgiye göre söz konusu proje kapsamında Gazimağusa- Lefkoşa anayolu üzerinden Çanakkale Bölgesi’ne girişle çıkışın yapıldığı yol bugün itibarıyla 2’nci duyuruya kadar trafik akışına kapatıldı. Ayrılma ve katılma şeritleri çalışmaları nedeniyle de Gazimağusa- Lefkoşa anayolu üzerinde çalışma alanı boyunca trafik akışı Lefkoşa istikametine doğru tek şerit üzerinden sağlanacak.

Sürücülerin trafik işaretçi ve levhalarına uyması, çalışma güzergahı boyunca salim hızda seyretmesi istendi.

 

Kaynak: rss