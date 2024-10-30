Polis, Gazimağusa’da geçen hafta rahatsızlanarak hayatını kaybeden Yusuf İşir’in ölüm sebebinin “bypasslı kalp hastalığı, akciğer enfeksiyonu, solunum ve dolaşıma bağlanma” olduğunu açıkladı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, Gazimağusa'da 22 Ekim'de ikametgahının balkonunda rahatsızlanan 76 yaşındaki Yusuf İşir'in otopsisinde ölüm sebebi “bypasslı kalp hastalığı, akciğer enfeksiyonu, solunum ve dolaşıma bağlanma” olarak saptandı.

Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.