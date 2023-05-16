15.05.2023 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu U.T.K.(E-22)’nin tasarrufunda, satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet öğütücü ve yeşil reçeteye tabi 11 adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Geçitköy’de feci olay!! Geçitköy’de feci olay!!

15.05.2023 tarihinde, saat 21:45 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu H.A.(E-24)’nın tasarrufunda, MDMA türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 31 adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen E.M.Ö.(E-22) ve O.Y.   (E-29) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.