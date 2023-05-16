15.05.2023 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu U.T.K.(E-22)’nin tasarrufunda, satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet öğütücü ve yeşil reçeteye tabi 11 adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

15.05.2023 tarihinde, saat 21:45 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu H.A.(E-24)’nın tasarrufunda, MDMA türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 31 adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen E.M.Ö.(E-22) ve O.Y. (E-29) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.