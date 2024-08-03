Gazimağusa’da Amir Shazad’ın kullanımındaki ST 387 plakalı çöp kamyonunda seyir halindeyken yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 09.30’da çöp kamyonun elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıktığı düşünülen yangında, aracın elektrik tesisatı, hava filtreleri, radyatörü, vinç hortumları ile tesisatı ve benzin hortumları yanarak zarar gördü.

-İskele’de vidanjör araç yandı

Öte yandan, dün saat 17.30’da İskele’de bir inşaat alanının ön kısmındaki toprak yolda atık su kuyusu temizlediği sırada Salih Çakırlı kullanımındaki RE 247 plakalı vidanjör araçta yangın çıktı.

Aracın vakum motorlarındaki elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu çıktığı düşünülen yangında, aracın akü bölümü, elektrik aksamları ve tanker kısmı yanarak zarar gördü.

-Alsancak’ta bir restoranın arka kısmında yangın

Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi’nde faaliyet gösteren bir restoranın arka kısmında dün saat 18.00’de meydana gelen yangında ise, muhtelif çöp, moloz ve tahtalar ile büyük çöp konteyneri ve 5 tonluk plastik su deposu yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.