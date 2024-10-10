Gazimağusa’da, dün akşam, alkollü içki tesiri altında kaza yapan Bilal Dağ (E-51) hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 19.00 sıralarında Zorbalar Sokak’ta meydana gelen kazada yaralanan olamadı.
Dağ 167 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ET 805 plakalı araçla seyrederken yolun solunda park halinde bulunan JK 532 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan JK 532 plakalı araç, bir apartmanın önünde bulunan demir balkon kapısına vurdu.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Editör: Mehmet Mehmet