Gazimağusa’da dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 14.30 sıralarındaki operasyon kapsamında, H.Ş.’nin (E-34) kullanımındaki araçta yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet kağıt parçası bulunarak, emare olarak alındı.

Mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen İ.D.(E-36) ve B.L.’nin (K-35) tasarruflarında, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan muhtelif ebatlarda 7 adet kağıt parçası ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 400 TL nakit para bulunarak, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Üniversite çalışanı 6 öğrenciden toplam 21 bin dolar çaldı

2023 yılı içerisinde Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir üniversitede çalışan O.S.’nin (E-38), 2022-2023 yılı öğretim ücreti karşılığında altı öğrenciden temin ettiği toplam 21 bin ABD doları parayı, üniversite muhasebesine yatırmayıp, çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Z.Ö.(E-29) tutuklandı.

-Yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü

Karaoğlanoğlu’nda bulunan inşaat aşamasındaki bir ikametgahın birinci katında dün saat 15.00 sıralarında Şakir Çağla (E-72), evin duvarına sıva attığı sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Çağla, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, ayak ve el kemiklerinde kırık teşhisi nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.