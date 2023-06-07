Buna göre,  hat döşemesi ve sıkıştırma işlemi yapılan Mustafa Kemal Bulvarı’nda asfaltlama çalışması tamamlandı.

Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Hurmalı çember ile Ali Mahir Parkı arasındaki güzergâhta kazılan yerlerin hem dolgu hem de sıkıştırma işlemi test edildikten sonra asfaltlama işlemine geçildi.

 

AB tarafından yapılan ve kontrol edilen çalışmaların takibini sürekli yapan Gazimağusa Belediyesi Kanalizasyon Birimi, hat döşemesi yapılan yerlerin testinin mutlaka yapılması ve yeterli sıkıştırma yapılması konusunda ısrarcı oluyor.

Mustafa Kemal Bulvarı’nın Gazimağusa Terminali ile Sema Otel (European Otel) arasında kalan kısmının asfalt dökümünün gelecek hafta yapılması planlanıyor.

Ayhan Niyazi Sokak’ın da asfaltlanmasına birkaç gün içinde başlanıyor.

 

Konsorsiyum tarafından Haziran 2022’de başlayan çalışmaların kasım ayında tamamlanması öngörülüyor.

 

  Yeni başlanacak sokaklar  için ise  çalışma takvimi şu şekilde:


 

 

Sokak İsmi

Başlama

Bitiş

Çalışma Türü

Barbaçolli

8.06.2023

27.06.2023

Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı

Esmerim 

5.06.2023

16.06.2023

Tam Kapalı - Boru döşeme ve yol kazısı

Hostes 

6.06.2023

16.06.2023

Tam Kapalı - Boru döşeme ve yol kazısı

Kardeşlik 

7.06.2023

16.06.2023

Tam Kapalı - Boru döşeme ve yol kazısı

Klinik 

29.05.2023

12.06.2023

Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları)

Serbest Liman Yolu 

6.06.2023

8.06.2023

Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları)

Eşref Bitlis 

6.06.2023

8.06.2023

Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları)

Silahlı Kuvvetler 

7.06.2023

14.06.2023

Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları)

Erdoğan Acar 

2.06.2023

12.06.2023

Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları)

Girne 

5.06.2023

12.06.2023

Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları)

Hüseyin Akil Hoca 

2.06.2023

12.06.2023

Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları)

Doktorlar 

6.06.2023

9.06.2023

Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları)

Bayrak 

6.06.2023

9.06.2023

Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları)

Gençlik

7.06.2023

18.06.2023

Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları)

Tren Yolu 

5.06.2023

12.06.2023

Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları)

Hasan Bilgen 

Şenkul, yapımı devam eden veya yarım kalan inşaatlar konusunda uyardı Şenkul, yapımı devam eden veya yarım kalan inşaatlar konusunda uyardı

7.06.2023

12.06.2023

Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları)

Ahmet İbrahim 

8.06.2023

12.06.2023

Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları)

Talat Cafer 

5.06.2023

12.06.2023

Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları)

Gazi M. Kemal

29.05.2023

13.06.2023

Kısıtlı - Asfalt işleri

Ayhan Niyazi 

30.05.2023

13.06.2023

Kısıtlı - Asfalt işleri

 