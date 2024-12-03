Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir işyerinde meydana gelen “müstahdem tarafından hırsızlık” meselesiyle ilgili iki kişi tutuklandı.

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Polis Basın Bülteni’ne göre, 8-27 Kasım tarihleri arasında meydana gelen olayda, N.K.(K-52), işyerinde müşterilere sattığı ürünlere karşılık aldığı 15 bin TL'yi tasarrufuna geçirdi. Söz konusu şahsın ayrıca Y.K.(E-57) ile birlikte işyeri sahibinin haberi olmadan, birçok ürünü alıp, tasarrufuna geçirdi tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: rss