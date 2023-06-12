Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli çaydanlık, kahve makinesi, mutfak dolapları ve tezgahı, 2 alüminyum pencere, alüminyum kapı, elektrik tesisatı 2 çekyat tipi koltuk, 3 sandalye tamamen, yemek masası televizyon, 3 avize, 2 perde yanarak zarar gördü.
Öte yandan, Girne Karakum’da Monika Heidi Brigitte Moffat’a ait KV148 plakalı araçta dün, seyir halinde bulunduğu sırada muhtemelen motor bölümündeki benzin kaçağından dolayı yangın çıktı.
Yangın sonucu aracın motor bölümünün üst kısım plastik aksamları ve elektrik kabloları yanarak zarar gördü.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor