GAZİMAĞUSA'DA ESNAFTAN BELEDİYE'YE SİTEM: BATIYORUZ
Ergün Yahat
Gazimağusa'da Salamis ana yolunda DAÜ karşısında bulunan esnaflar belediyenin park yerlerini kapatması sonrasında müşteriler park edememesinden 8 dükkan sahipleri iflasın eşiğine geldiğini belirttiler ve belediye başkanına çağrıda bulunarak tekrardan park yerlerinin açılmasını istediler.
Gelen 2 dakika yol kenarında durmak isteyen toptancı ve müşterilerede aman vermiyorlar.
Böyle olunca müşteride gelmiyor iflas ediyoruz
Editör: Mehmet Mehmet