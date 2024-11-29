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GAZİMAĞUSA'DA ESNAFTAN BELEDİYE'YE SİTEM: BATIYORUZ

Ergün Yahat

Gazimağusa'da Salamis ana yolunda DAÜ karşısında bulunan esnaflar belediyenin park yerlerini kapatması sonrasında müşteriler park edememesinden 8 dükkan sahipleri iflasın eşiğine geldiğini belirttiler ve belediye başkanına çağrıda bulunarak tekrardan park yerlerinin açılmasını istediler.

Gelen 2 dakika yol kenarında durmak isteyen toptancı ve müşterilerede aman vermiyorlar.

Böyle olunca müşteride gelmiyor iflas ediyoruz

Editör: Mehmet Mehmet