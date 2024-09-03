Gazimağusa’da 20 yaşındaki alkollü sürücü, “Dur” ihtarına uymayarak, polis memuruna çarptı. Polis memurunun eli kırılırken, araç sürücüsü tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, bugün sabah saat 01.30'da Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, 225 miligram alkollü Mustafa Kağan Bakır (E-20), yönetimindeki MM 149 plakalı salon araçla dikkatsizce seyrettiği sırada trafik kontrolü yapan görevli polis memurunun “Dur” talimatına uymayıp yoluna devam etti. Bunun sonucunda aracın sağ kısmı ile polis memuruna çaparak yoluna devam eden MM 149 plakalı araç sürücüsü, “Adsız Asker” sokağa dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solunda bulunan bir işyerinin merdiven basamaklarına çarpıp durabildi.

Kaza sonucu yaralanan Polis memuru, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ elinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Araç sürücüsü Mustafa Kağan Bakır tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa'da bisikletli sürücü karşı şeride geçerek araçla çarpıştı

Öte yandan Lefkoşa’da da dün Gelibolu 12’inci Sokak üzerinde, Abdulla Narbayev (E-37) kullanımındaki bisikletle dikkatsizce yolun sağına geçerek, o esnada karşı istikametten gelen Toluwanımı Emmanuel Boluwajı (E-24) yönetimindeki VH 601 plakalı salon araçla çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Abdulla Narbayev, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.