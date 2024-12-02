Gazimağusa’da dün bir işyerinde meydana gelen “dükkan açma ve hırsızlık” meselesiyle ilgili iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin penceresi açılıp içeriye girildi ve bir adet dizüstü bilgisayar ile bilgisayara ait şarj cihazı ve faresi, 4 adet pos cihazı ve döner makinesine ait bir adet dişli mekanizma çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Ö.K.(E-26) ve M.D.(E-26) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.