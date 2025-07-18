Gazimağusa’da düzenlenecek resmi geçit töreni nedeniyle, İsmet İnönü Bulvarı’nın Sulu Çember ile BM Kampı arasında kalan kısmı pazar günü trafik akışına kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 51’inci yıl dönümü dolayısıyla söz konusu güzergah, saat 07.00’den itibaren törenin biteceği saate kadar kapalı kalacak.

Sürücülerin söz konusu günde ve tarihte belirtilen güzergah üzerine araçlarını park etmemeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.