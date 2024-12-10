Gazimağusa’da trafo merkezinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bazı bölgelere yarın 10.00-13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, kesintiden, Geçitkale köyü, Geçitkale Ağıllar, Çamlıca köyü, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve Baz İstasyonları, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Kanizi Petrol Bölgesi ve Geçitkale Köy Cami, Altınova köyü ve Ağıllar Köyü etkilenecek.