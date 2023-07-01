Gazimağusa ve Lefkoşa’da iki ayrı iş yerinde yangın çıktı, araba ve çeşitli eşyalar yandı, iki papağan telef oldu.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 17.15 sıralarında, Gazimağusa’da, Büyük Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren “Barış Yuca Motors Ltd.” isimli oto kaporta dükkanı içerisinde tamir maksatlı bulunan salon aracın motor bölümünde meydana gelen kısa devre sonucu yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu iş yeri içerisinde tamir maksatlı bulunan üç salon araç tamamen, üç araç ise muhtelif yerlerinden kısmen yanarak zarar gördü.

Yangında ayrıca iş yerinin garaj kapısı, pencere camları, stor perdeleri, 10 adet projektör, 10 adet güvenlik kamerası, elektrik tesisatı hasar görürken, iş yeri içerisinde bulunan 2 papağan da yanarak telef oldu. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da yangın

Lefkoşa’da faaliyet gösteren “Cafes” isimli iş yerinde de, faal durumda unutulan fritöz makinesi içerisindeki yağın aşırı ısınmasından dolayı yangın çıktı. Yangın, çevre sakinleri tarafından yangın söndürme cihazı ile müdahale edilerek söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu, 1 adet fritöz makinesi, 1 adet benmari ve 1 adet döner makinesi yanarak zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.