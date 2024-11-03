Gazimağusa ve Lefkoşa’da meydana gelen iki trafik kazasında biri yaya üç kişi yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün gece yarısı Gazimağusa’da Aşıklar Tepesi yolu üzerinde meydana gelen kazada sürücü İnanç Bilinçli (E-29), yönetimindeki GG 660 plakalı araçla seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti, yoldan çıkarak takla attı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü İnanç Bilinçli ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Erkan Mutela (E-25) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Erkan Mutela acil serviste müşahede altına alındı. Sürücü İnanç Biliçli ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.

- Lefkoşa’da yaya kazası

Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’nde dün gece, bir market önünde bulunan kaldırım üzerinden yaya olarak yolun karşısına geçmek için sol tarafına baktıktan sonra dikkatsizce ve aniden yola giriş yapan Nazım Kılınç (E-47), o esnada yolda seyreden Rasim Delikaya (E-51) yönetimindeki GM 645 plakalı aracın sol ön yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Nazım Kılınç, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin her iki kazayla ilgili soruşturması sürüyor.