Gazimağusa ve Alsancak’ta meydana gelen trafik kazalarında iki alkollü sürücü tutuklanırken, bir alkollü sürücü aleyhinde ise yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bültenine göre, dün, Gazimağusa’da Palm Beach bölgesinde bulunan bir araç park yerinde kimliği meçhul sürücü, yönetimindeki ZPL 058 plakalı salon araçla, dikkatsizliği sonucu karşı istikamette seyreden ve park edilmiş araçlardan dolayı geçişin daraldığı yerde durmak zorunda kalan Jason Bianchard (E-51) yönetimindeki ZRU 916 plakalı salon aracın sol ön ve yan kısımlarına çarparak, olay yerinden kaçtı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, yürütülen ileri soruşturmada kazaya methaldar ZPL 058 plakalı araç sürücüsünün, Umut Özmen (E-34) olduğu belirlendi. Umut Özmen tutuklanırken, yapılan alkol testinde ise 246 miligram alkollü olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa'da alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı

Gazimağusa’da da dün Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi üzerinde, Luliia Sydorova (K-45) 252 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VC 591 plakalı salon araçla seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan UR 479 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle öne doğru savrulan UR 479 plakalı araç ise, önünde yine park halinde bulunan VA 307 plakalı salon aracın arka kısmına da çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, VC 591 plakalı araç sürücüsü Luliia Sydorova tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Alsancak'taki kaza

Alsancak’ta dün gece Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Nihat Baba (E-59) 111 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UT 682 plakalı salon aracıyla seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp, kaldırım taşına çarptıktan sonra, takla atarak tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Polis soruşturması devam ediyor.