 Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda, bugün meydana gelen trafik kazasında arızalı olduğu için yol kenarında park halinde bulunan tır araca arkadan çarpan alkollü sürücü, yaralandı.

Polis basın bültenine göre, Murat Kurum (E-39), 111 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SH 523 plakalı kamyonet araçla ana yolda seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, o esnada arızalı olduğu için yol kenarında park halinde bulunan Atajan Yoldaşow (E-38) sorumluluğundaki VM 416 plakalı tır aracın arkasına çarptı.

Kazada yaralanan SH 523 plakalı araç sürücüsü Murat Kurum, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: rss