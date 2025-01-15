Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda, bugün meydana gelen trafik kazasında arızalı olduğu için yol kenarında park halinde bulunan tır araca arkadan çarpan alkollü sürücü, yaralandı.

Polis basın bültenine göre, Murat Kurum (E-39), 111 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SH 523 plakalı kamyonet araçla ana yolda seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, o esnada arızalı olduğu için yol kenarında park halinde bulunan Atajan Yoldaşow (E-38) sorumluluğundaki VM 416 plakalı tır aracın arkasına çarptı.

Kazada yaralanan SH 523 plakalı araç sürücüsü Murat Kurum, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.