GAZİMAĞUSA KAYMAKAMI SARI ALARM VERDİ

Ergün Yahat

Ülkemizi etkisi altına alan sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.

Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser Sarı yaptığı açıklamada vatandaşlarımızın acil işleri yoksa evlerinde kalmalarını isterken sarı alarm vererek ilçe emniyet müdürlüğünü acil toplantıya çağırdı olası aşırı yağışlar sonrası oluşacak su taşkınlarına karşı Gazimağusa ilçesi belediyelerine bilgi verip ekipleri hazır bulundurulmasını istedi..

Bugün çeşitli bölgelerde kuvvetli yağmur, sağanak ve hatta dolu yağışının akşam üzeri başladığını meteorolojiden aldıkları bilgi dogrultusunda yağışların gece boyu süreceğini, kaymakamlık olarak bizde sarı alarm verdiğini bildirdi.