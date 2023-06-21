Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararda, “14.01.2020 tarihinde Resmi Gazete Sayı: 8, A.E. 24, EK.lll'de yayımlanarak yürürlüğe giren "55/1989 İmar Yasası Altında 'Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi'ni geri çekip yürürlükten kaldıran 19.09.2022 tarihinde Resmi Gazete Sayı: 219, A.E. 719, EK.lll'de yayımlanan duyuru işbu duyuru ile iptal edilerek 'Gazimağusa, iskele, Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi' tekrardan yürürlüğe girer” ifadeleri kullanıldı.
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