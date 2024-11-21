GAZİMAĞUSA HASTANESİNDE GÜZEL İŞLER OLUYOR

Ergün Yahat

Mustafa Kalfaoğlunun başhekimliğe geldiği günden itibaren farkındalık yaşayan Gazi Mağusa Devlet Hastanesi Hastane parkına konulan Mustafa Kemal Atatürk büstü yanında sağlık alanında verdiği hizmetler ile takdir toplayan Hastane yönetimi usta Fotoğrafçı Sergisi. Yıltan Taşcı ve Akademi fotoğraf sanatçıları Gazi Mağusa Devlet hastanesine 40 adet fotoğraf bağışladı.Hastane baş amiri Mustafa Yaver bu fotoğraflar hastane giriş holünde 3 hafta süre ile sergilenecek .

Hasta ziyaretçileri, refakatçiler, hastane personeli ve ilgi duyan tüm vatandaşla bu sergiyi istedikleri zaman gezebilecekler. Sergi süresi sonunda bu fotoğraflar hastane duvarlarını süsleyecek açıklamasında bulundu