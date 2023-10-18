Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri dün akşam sorumluluk sahaları içerisinde eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yaptı.

Polisin açıklamasına göre, Gazimağusa’daki denetimler kapsamında eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler ve kahvehaneler kontrol edildi. Gazimağusa’da ikamet izinsiz kalan toplam 5 kişi tutuklandı.

Bölgedeki kumarhane denetimlerinde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 19 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Gazimağusa’da toplam 3 bin 612 araç sürücüsünün kontrol edildi trafik denetimlerinde sürücülerin 60’ı yasal hız sınırının üzerinde süratli, 4’ü alkollü içki tesiri altında, 52’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan rapor edildi. 86 sürücü trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan ve 516 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 11 araç ise trafikten men edildi.

-Girne

Girne’de yapılan denetimlerde halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, eğlence mekanları, kahvehaneler ve pansiyonlar kontrol edildi.

İkamet izinsiz kaldığı tespit edilen toplam 4 kişinin tutuklandığı Girne’de alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde izinsiz alkollü içki tasarruf edip, satışa sunduğu tespit edilen bir restoran işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Kumarhane denetimlerinde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 25 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Toplam 1324 aracın kontrol edildiği trafik denetiminde ise sürücülerin 211’i yasal hız sınırının üzerinde süratli, 19’u alkollü, 4’ü sürüş ehliyetiz ve 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan ceza aldı. 14 sürücüye de trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan ceza kesilen denetimlerinde toplam 401 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 38 araç ise trafikten men edildi.

-Güzelyurt

Güzelyurt’taki denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, marketler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Bir kafe ve kahvehanede para karşılığı kumar oynadıkları tespit edilen toplam 12 kişi ve Gemikonağında kontrol maksatlı durdurulan bir araçta yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarruf edildiği tespit edilen bir adet tecavüz-i alet emare olarak alınarak, araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik denetimlerinde ise, kontrol edilen 720 araç sürücüsünün 2’si sürüş ehliyetiz, 1’i alkollü içki tesiri altında, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan rapor edildi. 5’inin trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan ceza aldığı denetimlerde toplam 89 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 5 araç ise trafikten men edildi.