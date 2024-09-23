GAZİMAĞUSA BELEDİYESİN'DEN TRAFİĞİ RAHATLACAK GÜZEL PROJE TAMAMLANDI

Ergün Yahat

Gazimağusa belediyesi Bayındırlık bölümü ekipleri kent icerisinde trafiği rahatlatacak projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor .

Süleyman Uluçay başkanlığındaki belediyenin yaptığı kent içi yollardaki çalışmaları vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

Son olarak eski Gazimagusa Lefkoşa ana yolunda hastaneye ve karpaz istikametine dönen Ünimar market yanındaki kavşakta oluşan uzun araç kuyrukları yol genişletilmiş gidiş geliş 3 şeride çıkarılınca trafik rahatlamış oldu ....