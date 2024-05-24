Gazimağusa Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, "Türkülerle Bahar" konseri verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Türkülerle Bahar" Konseri, dün akşam Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer aldı.

Konserde Şef Doğan Balyemez yönetimindeki 52 kişilik Türk Halk Müziği korosu 26 eserlik repertuvarını seslendirdi. Koroda, TRT Sanatçısı bağlama virtüözü Naci Dize, kaval virtüözü Murat Toraman, kanun virtüözü Bora Dicle ve darbuka virtüözü Cemal Kablan de yer aldı.

Konserde açılış konuşması yapan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Mağusalı’nın sanata ve sanatçıya her zaman değer verdiğini ifade ederek, yoğun katılımın mutluluk verici olduğunu söyledi. Uluçay, Gazimağusa Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu sanatçılarına teşekkür ederken, katılımcılara keyifli seyirler diledi.