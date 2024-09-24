Gazimağusa Belediyesi, Gazimağusa -Lefkoşa anayolundan hastaneye ayrılan kavşakta, yol güvenliğini artırarak, trafik akışını rahatlatmak için yol düzenlemesi yaptı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, “Ünimar Kavşağı Yol Genişletme Projesi”, yüklenici firma Destebaşı Construction Limited tarafından belirlenen 20 iş günü içerisinde tamamlandı.

-Uluçay: "Trafiği rahatlatmak amacıyla adımlar atmaya devam edeceğiz"

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, konuyla ilgili açıklamasında, şehirdeki trafik akışını rahatlatmak amacıyla “Gazimağusa Trafik Master Planı” çerçevesinde adımlar atmaya devam edeceklerini kaydetti. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Uluçay, uzun zamandır hedefledikleri projeler arasında yer alan kavşakta, asfalt döküldüğünü kaydetti.

Gazimağusa istikametinden hastane yoluna dönüş yapacak vatandaşlar için daha güvenli ve akıcı bir trafik akışı sağlanacağını ifade eden Uluçay, şerit genişletilmesiyle Mağusa’dan Lefkoşa’ya giden araçların da kuyrukta beklemeden yan şeritten ayrılarak yoluna devam edebileceğini belirtti.