Gazimağusa Belediyesi ile Evrensel Çocuk Hakları Derneği “çocuk ihmalini ve istismarını önlemeye’’ ilişkin iş birliği protokolü imzaladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla imzalanan protokolde, Gazimağusa Belediyesi ve Evrensel Çocuk Hakları Derneği “çocuk ihmalini ve istismarını önlemeye’’ ve farkındalık artırmaya yönelik çalışmalar yürütecek.

Evrensel Çocuk Hakları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Emel Serdaroğlu, Beste Aybars ve Sevilay Yıldırımer ile Gazimağusa Belediyesi’nden MAGEM Sakarya Sorumlusu Erda Can ve Sosyal Destek Hizmetleri Birimi Amiri Simge Okburan’ın da katıldığı protokol imza töreninde, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve Evrensel Çocuk Hakları Derneği Başkanı Laden Asilzade imza koydu.

Protokol kapsamında, en çok risk altında olan ergen kız ve erkek çocuklar ile ailelerinin ve toplulukların birçok konuda katılımcı, kapsayıcı ve koruyucu davranışlar ve uygulamalar hakkında bilgi birikimlerini artırmaya yönelik çalışmalar yürütülmesi amaçlanıyor.

-Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, imzalanan protokol kapsamında yapılacak çalışmaların iş birliği içerisinde yürütülecek olmasının mutluluk verici olduğunu söyleyerek çalışmalara tam destek belirtti.

Gazimağusa şehrinde yaşanan bir eksikliğin bu sayede giderileceğini ve birçok kesime çeşitli alanlarda hizmet iletebilmenin gurur verici olduğunu dile getiren Uluçay, “Ümit ederiz ki çocuklarımız için en iyisini yapacağız.’’ dedi.

-Asilzade

Evrensel Çocuk Hakları Derneği Başkanı Laden Asilzade de, çocuk dostu belediyeciliğin ülkede yeni bir algı olduğunu belirterek, Gazimağusa Belediyesi gibi büyük bir belediye ile çocuk dostu protokolü imzalanın büyük bir onur olduğunu ifade etti.

Asilzade, protokolle hedeflenenin çocukların kendileri ile alınacak kararlarda aktif rol oynamasının sağlanması, çocuk meclislerinin kurulması, çocuklara hakları odaklı çalışmaları öğretmek, eğitimler vermek, ebeveynlere ve bakım veren kişilere de bu eğitimleri vererek, lise çağındaki çocuklar ile akran zorbalığı üzerine çalışmalar yapmak, çocuk ihmali ve istismarının önlenmesi için önleyici ve bilgilendirici yazıların hazırlanması, toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi, belediye personelinin özellikle kent güvenliği konusunda istismara yönelik farkındalığın ve bilincin artırılması olduğunu açıkladı.

Asilzade, çocuklara karşı ihmal ve istismar olaylarında artış yaşanmadan, yolun başında farkındalığın geliştirilmesiyle çocukların daha kolay korunabileceğine dikkat çekti.