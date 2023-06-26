Gazimağusa Belediyesi’nin kültür sanat faaliyetlerinin yapıldığı tarihi mekan Bandabuliya’da başlattığı Bandabuliya Film Günleri Projesi kapsamında Olağan Denemeler, Kısmet ve Teslimat filmlerinin gösterimleri gerçekleştirildi.

Gazimağusa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bandabuliya Film Günleri projesi kapsamında, ilk gösterim 23 Haziran Cuma günü, kısa filmleriyle dünyada birçok festivale katılan ve ödüller alan Vasvi Çiftçioğlu ve Doğuş Özokutan'ın yönettiği, Olağan Denemeler, Kısmet ve Teslimat filmleriyle gerçekleştirildi. Gösterimin ardından Vasvi Çiftçioğlu ve Doğuş Özokutan ile gösterilen kısa filmlerin kurgu sürecine, yapım sürecine ve Kıbrıs Türk Sinema'na dair katılımcılarla birlikte söyleşi yapıldı.

TAK