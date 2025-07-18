Gazimağusa Belediyesi, Çanakkale bölgesindeki birçok sokakta asfaltlamanın tamamlandığını belirtti.

Gazimağusa Belediyesinden verilen bilgiye göre, 1’nci Etap Asfalt Yenileme Projesi kapsamında Çanakkale bölgesinde Kerem Sokak, Zihni Nasip Sokak, Osman Ahmet Sokak, Mehmet Şaban Sokak, Şeyhler Sokak, Bayraktar Yolu Sokak, Şeyhler Sokak ile Anayasa Yolu Sokak arası asfaltlandı; Anayasa Yolu Sokak’taki çalışmalar ise devam ediyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, yol sorununu adım adım çözdüklerini söyledi. Uluçay, Salamis Yolu’nın asfaltlanması konusunda da ihaleye çıkıldığını ve ihalenin sonuçlanmasının beklendiğini kaydetti.

Şehrin en büyük problemlerinden biri olan yolları tek tek yenilemeye kararlı olduklarını belirten Uluçay, Mağusalılara sabırları ve destekleri için teşekkür etti, daha yaşanabilir bir Mağusa için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.