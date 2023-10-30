Gazimağusa Belediye’sinden bir heyet Antalya Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Kale İçi (Old Town) Festivali'ne katıldı.

Gazimağusa Belediyesinden verilen bilgiye göre, 26 ülkeden 40 kale kentinin katıldığı festivalde Lefkoşa Türk Belediyesi ve Girne Belediyesi’nden heyetler de yer aldı.

Festivalde, "Yaşayan Antik Şehirlerde Yönetimsel Zorluklar ve Katılımcı Demokrasi Uygulamaları"nı konu alan Old Town Forum’u düzenlendi.

Gazimağusa Belediyesi heyeti, festivalin ev sahibi Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret etti.