Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı ziyaret etti.

Ziyarette, Gazimağusa Belediyesi Müdür Muavini, Bayındırlık, İmar ve Proje Birim Amiri Abide Eryaşar da hazır bulundu.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DAÜ Rektörü Hocanın, Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, kendisini yeni görevinden dolayı tebrik etti ve başarılar diledi.

Ziyarette, DAÜ ve GMB ortak işletmesi altında bulunan Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı, altyapı çalışmaları ve Belediye personeli için DAÜ tarafından verilebilecek olan eğitim programları konularının ele alındığı belirtildi.

DAÜ’deki güncel faaliyetler hakkında bilgi veren Hocanın, “DAÜ’nün Gazimağusa’nın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve DAÜ ve Gazimağusa için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Belediye ile birlikte ortak projeler yapmaya hazır olduklarını” ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Uluçay’ın da DAÜ’nün Gazimağusa’nın en önemli yapıtaşlarından biri olduğunu dile getirerek, Belediye ile Üniversite arasındaki iş birliğinin artarak devam edeceğini belirttiği kaydedildi.

Ziyaret sonrasında DAÜ Rektörü Hocanın, Uluçay’a Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdim etti.