Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Beleşe Deniz Plajlar Halkındır Hareketi’ni kabul etti.

Belediye’den verilen bilgiye göre, Beleşe Deniz Plajlar Halkındır Hareketi, Gazimağusa Belediyesi sınırlarında yer alan plajlarda, kıyı sorunları, plajlara erişim ve plajlarda verilen hizmet ücretlerine ilişkin taleplerini dile getirdi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da kabulde yaptığı konuşmada, Beleşe Deniz Plajlar Halkındır aktivistlerinin, plajlarda yaşanan sıkıntılar konusunda “İhbar Hattının” devreye sokulması talebi üzerine, halkın kıyılara erişiminin engellenmemesi konusunda hassasiyetleri olduğunu söyledi.

Uluçay, “İhbar Hattı”nın devreye sokulması yönünde çalışmaların başlatılacağını söyleyerek, kentin tarihi yapısı ile birlikte denizinin son derece önemli olduğunu, kıyılara erişim, plaj düzenlemeleri, şezlong ve diğer hizmetlerle ilgili gereken takibi yapacaklarını kaydetti.

Belediyenin açıklamasına göre, aktivistlerin, kıyılardaki şezlongların plajın tamamını kaplamayacak şekilde düzenlenmesi ve plaj girişlerine üzerinde belediye logosunun bulunduğu, kıyıya erişimle ilgili haklar konusunda uyarılar içeren tabela asılması taleplerine de olumlu yanıt veren Uluçay, verilen mücadeleyi haklı bulduğunu, halkın kıyıya erişim hakkı konusunda ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurguladı.