Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın ‘’Halkla Yüz Yüze’’ sloganı ile başlattığı halk buluşmalarının 1’incisi dün Sakarya Mahallesi Sosyal Konutlar Bölgesi’nde bulunan Ali Mahir Parkı’nda gerçekleşti.

Başkan Uluçay ve bazı Belediye Meclis Üyeleri, 18.30’da düzenlenen organizasyonla Sakarya Mahallesi halkı ile bir araya geldi. ‘’Halkla Yüz Yüze’’ etkinliğine Sakarya Mahallesi bölge halkının katılımı yoğun oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dün Ali Mahir Parkı’nda ilki düzenlenen halk buluşmasında bölge halkı şikayetlerini dile getirdi, şikayetler canlı olarak çalışanlar tarafından kayıt altına alındı. Belirtilen sorunların mevcut durumları ile ilgili de Başkan Uluçay ve Belediye Meclisi içerisinde çeşitli komitelere ayrılarak görev alan Belediye Meclis Üyeleri açıklamalarda bulundu.

Başkan Süleyman Uluçay konuşmasında Belediye Meclis Üyeleri ile Mağusa’nın her bölgesinde halk ile bir araya geleceğini ve bölge halkının sorunları ile çözüm önerilerini dinleyeceğini kaydetti.

Geçmiş dönemde Gazimağusa Belediyesi’nin sürekli mali yapısı ile gündeme geldiğini kaydeden Başkan Uluçay, mali yapıda yaşanan sorunların artık yavaş yavaş çözüme kavuştuğunu ve Gazimağusa Belediyesi’nin artık iş yapmaya başladığını açıkladı.

Halk buluşmasının son bölümünde de Belediye Meclis Üyelerinin görev aldıkları komitelerin çalışmaları ile Başkan Uluçay’ın göreve geldiği günden bu yana Gazimağusa Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeler halka anlatıldı.

“Halkla Yüz Yüze” sloganı ile başlatılan proje kapsamında farklı tarihlerde Gazimağusa’nın tüm mahallelerinde düzenlenecek organizasyonlarla Başkan Uluçay halkın şikayetleri ve önerilerini dinleyecek, bölge halkı, sorunlarına Başkan Uluçay ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte çözüm arayacak.